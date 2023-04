“Back to school”, stasera al via su Italia 1 con Federica Panicucci e Gianluca “Scintilla” Fubelli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riparte “Back To school”, stasera nel prime time di Italia 1 a partire dalle 21:30, programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare: novità di questa edizione la conduzione di Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte ai bambini delle elementari? Ricordiamo qualcosa sugli egizi? Sappiamo le tabelline o i confini delle regioni Italiane? I big, protagonisti della trasmissione, e suddivisi nelle 6 puntate, sono: · Sportivi: Aldo Montano e Walter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riparte “To”,nel prime time di1 a partire dalle 21:30, programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare: novità di questa edizione la conduzione di, affiancata da, nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte ai bambini delle elementari? Ricordiamo qualcosa sugli egizi? Sappiamo le tabelline o i confini delle regionine? I big, protagonisti della trasmissione, e suddivisi nelle 6 puntate, sono: · Sportivi: Aldo Montano e Walter ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnzaLupo6 : RT @sabamaria685: Adesso a studio aperto?? stasera back to School alle 21,30 su Italia uno #prelemi #backtoschool - ElenaMo53909711 : RT @sunstateofmind_: NON HA VINTO IL GRANDE FRATELLO.?? (Stasera -“Back To School” Italia 1 21:25; -“Un Armadio Per Due” La5 23:15)??? #gfvi… - Jackieborton7 : #100x100italiaspecial #backtoschool #prelemi Non vedo l'ora di vedervi tutte e due 100% italia Special e Back to sc… - Mestanaccount1 : RT @sabamaria685: Adesso a studio aperto?? stasera back to School alle 21,30 su Italia uno #prelemi #backtoschool - giuseppe_alto : Neanche il tempo di chiudere l'esperienza al GF Vip che parte una nuova avventura per i protagonisti della settima… -