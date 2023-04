BACK TO SCHOOL: FEDERICA PANICUCCI CERCA UNA VIA D’USCITA DALL’ESILIO MATTUTINO (Di mercoledì 5 aprile 2023) FEDERICA PANICUCCI era uno dei volti di punta di Italia 1, a partire dalle gloriose conduzioni del Festivalbar. Da anni la vediamo solo un’oretta a Mattino 5, oltre ad un paio di eventi annuali tra Natale e Capodanno. Stasera la prova di BACK to SCHOOL che potrebbe riaprirle stabilmente le porte della prima serata Mediaset, magari lasciando al solo Francesco Vecchi la gestione del mattino di Canale 5. BACK TO SCHOOL: I VIP SOTTO ESAME DEI BAMBINI Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte ai bambini delle elementari? Ricordiamo qualcosa sugli egizi? Sappiamo le tabelline o i confini delle regioni italiane? La risposta la darà, da mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1, “BACK to ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 aprile 2023)era uno dei volti di punta di Italia 1, a partire dalle gloriose conduzioni del Festivalbar. Da anni la vediamo solo un’oretta a Mattino 5, oltre ad un paio di eventi annuali tra Natale e Capodanno. Stasera la prova ditoche potrebbe riaprirle stabilmente le porte della prima serata Mediaset, magari lasciando al solo Francesco Vecchi la gestione del mattino di Canale 5.TO: I VIP SOTTO ESAME DEI BAMBINI Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte ai bambini delle elementari? Ricordiamo qualcosa sugli egizi? Sappiamo le tabelline o i confini delle regioni italiane? La risposta la darà, da mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1, “to ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vatenacttencass : “Rocco Schiavone 5” batte “Back to school”: Marco Giallini magistrale – DiLei - vatenacttencass : “Rocco Schiavone 5” batte “Back to school”: Marco Giallini magistrale – DiLei - dekiroller5 : Ma ci pensate che Pier ha potuto conversare tranquillamente con Brad grazie al suo esame di inglese a Back to schoo… - Luna74935380 : RT @HelenaG07927152: #backtoschool #gfvip Il 7% di shareper back ti school Forse non hanno capito che certi personaggi non ce li possono… - Gogoz_channell : @Sorrent19Angelo @teamsoleilsorge Mai creduto mi dispiace. Anche a back to school (che ho visto tre sec) Pierpi è d… -