Back to school dove vedere la diretta in tv | streaming | replica

(Di mercoledì 5 aprile 2023)TO. Torna su Italia 1 in prima serata lo show condotto da Federica Panicucci che sfida i concorrenti a rifare l’esame di quinta elementare. Ecco di seguitole puntate in tv,. SCOPRI COSA C’È IN TVtole puntate in tv eLo showtocon Federica Panicucci va in onda il martedì in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21:00 circa. Sarà possibile seguire laanche indal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapalazzo2 : RT @rmc_official: Oggi dalle ore 14.00 Federica Panicucci è ospite di Isabella Eleodori e Alberto Davoli per presentare “Back to school”. #… - andreapalazzo2 : RT @MediasetTgcom24: 'Back To School', Federica Panicucci: 'Quante risate con i nostri Ripetenti big' #backtoschool #federicapanicucci #4a… - carmen_cupini : RT @Antonel65509076: Stasera doppio appuntamento con Soleil. Back to School su Italia uno e Un armadio per due su la5 #solearmy #backtoscho… - ciuppina : RT @Antonel65509076: Stasera doppio appuntamento con Soleil. Back to School su Italia uno e Un armadio per due su la5 #solearmy #backtoscho… - cofone_laura : RT @Antonel65509076: Stasera doppio appuntamento con Soleil. Back to School su Italia uno e Un armadio per due su la5 #solearmy #backtoscho… -

Mercoledì 5 aprile, in prima serata su Italia 1, prende il via la seconda edizione del programma che vede 30 big rifare l'esame di quinta elementare Torna 'To'. Da mercoledì 5 aprile, in prima serata su Italia 1, trenta superbig della tv, dello sport e della musica sono pronti a tornare sui banchi di scuola per ripetere l'esame di quinta ...Al 'Gf Vip' tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scoppia la passione SU ITALIA 1 Fotogallery - Torna 'To', ecco tutti i Ripetenti VINCITRICE Fotogallery - Nikita Pelizon, i ...To, ore 21:20 su Italia 1 Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione. Atlantide " Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7 ...

"Back To School", Federica Panicucci: "Quante risate con i nostri Ripetenti big" TGCOM

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Da mercoledì 5 aprile sarà uno dei concorrenti di Back To School, il programma condotto da Federica Panicucci, in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno "costretti" a rifare ...