Back to school 2023, prima puntata: ecco i big ripetenti di stasera 5 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Federica Panicucci da stasera conduce Back to school 2023, seconda edizione del programma che riporta 30 vip sui banchi di quinta elementare Back to school torna stasera in prima serata su Italia 1 con al timone Federica Panicucci, che sostituisce alla conduzione Nicola Savino, emigrato su TV8. Nel corso del programma 30 VIP saranno sottoposti al fuoco di domande dei loro maestri, ovvero un gruppo di bambini dai 7 agli 11 anni. Sapranno rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte agli alunni delle elementari? I big che si metteranno in gioco stasera sono: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga, come si vede nella clip caricata su ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Federica Panicucci daconduceto, seconda edizione del programma che riporta 30 vip sui banchi di quinta elementaretotornainserata su Italia 1 con al timone Federica Panicucci, che sostituisce alla conduzione Nicola Savino, emigrato su TV8. Nel corso del programma 30 VIP saranno sottoposti al fuoco di domande dei loro maestri, ovvero un gruppo di bambini dai 7 agli 11 anni. Sapranno rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte agli alunni delle elementari? I big che si metteranno in giocosono: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga, come si vede nella clip caricata su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tizybritneyarmy : RT @Antonel65509076: Stasera doppio appuntamento con Soleil. Back to School su Italia uno e Un armadio per due su la5 #solearmy #backtoscho… - Sara53112189 : RT @lesclerate2: Oggi dobbiamo sdoppiarci ?? Tutti i dispositivi accesi per seguire Pierpaolo a Back to school e Giulia a 100x100Italia ?? #… - direpuntoit : Federica Panicucci conduce la seconda edizione di #BacktoSchool, in partenza questa sera su Italia 1. Nel cast dell… - lesclerate2 : Oggi dobbiamo sdoppiarci ?? Tutti i dispositivi accesi per seguire Pierpaolo a Back to school e Giulia a 100x100Ita… - WowNotizie : RT @redazioneiene: Da stasera, mercoledì 5 aprile, torna in prima serata su Italia1 “Back to School”. A condurlo è @fede_panicucci, che abb… -