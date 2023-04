Back to school 2023: i concorrenti, il cast e i maestrini del reality di Italia 1 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Qua è il cast di Back to school 2023? Sono ben 30 i concorrenti vip che si siederanno tra i banchi di scuola alle prese con l’esame di quinta elementare. Riusciranno a superarlo e ad essere promossi? Alla conduzione troviamo Federica Panicucci. La prima edizione era stata condotta da Nicola Savino, che nel frattempo ha lasciato Mediaset per Tv8. Appuntamento su Italia 1 in prima serata da mercoledì 5 aprile 2023. Ecco tutti i concorrenti di Back to school 2023. Il cast è composto dagli sportivi Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Qua è ildito? Sono ben 30 ivip che si siederanno tra i banchi di scuola alle prese con l’esame di quinta elementare. Riusciranno a superarlo e ad essere promossi? Alla conduzione troviamo Federica Panicucci. La prima edizione era stata condotta da Nicola Savino, che nel frattempo ha lasciato Mediaset per Tv8. Appuntamento su1 in prima serata da mercoledì 5 aprile. Ecco tutti idito. Ilè composto dagli sportivi Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, ...

