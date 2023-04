Back to School 2023 con Federica Panicucci, anticipazioni prima puntata stasera: concorrenti e come funziona (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il conto alla rovescia si può attivare e l’attesa è quasi finita perché finalmente, per la gioia dei fan, da questa sera, mercoledì 5 aprile, su Italia 1 andrà in onda la seconda edizione di Back To School. Al posto di Nicola Savino, al timone lo scorso anno, ci sarà Federica Panicucci. Tra semplici domande di geografia, storia, matematica e tabelline, i protagonisti, volti noti del mondo dello spettacolo, dovranno studiare e superare l’esame di quinta elementare. Ce la faranno? Chi sono i concorrenti della prima puntata di Back To School 2023 Nel programma Back to School a sfidarsi, in realtà con se stessi, saranno 30 super big della televisione italiana, della musica, dello sport, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il conto alla rovescia si può attivare e l’attesa è quasi finita perché finalmente, per la gioia dei fan, da questa sera, mercoledì 5 aprile, su Italia 1 andrà in onda la seconda edizione diTo. Al posto di Nicola Savino, al timone lo scorso anno, ci sarà. Tra semplici domande di geografia, storia, matematica e tabelline, i protagonisti, volti noti del mondo dello spettacolo, dovranno studiare e superare l’esame di quinta elementare. Ce la faranno? Chi sono idelladiToNel programmatoa sfidarsi, in realtà con se stessi, saranno 30 super big della televisione italiana, della musica, dello sport, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fede_panicucci : RT @MediasetTgcom24: 'Back To School', Federica Panicucci: 'Quante risate con i nostri Ripetenti big' #backtoschool #federicapanicucci #4a… - MediasetTgcom24 : 'Back To School', Federica Panicucci: 'Quante risate con i nostri Ripetenti big' #backtoschool #federicapanicucci… - mondo_disoleil : Domani doppio appuntamento con Soleil. Back to school e Un'Armadio per due. Soleil non ci lascia mai soli. ????????… - UnDueTreBlog : #BacktoSchool - Prima puntata del 05/04/2023 - Con Federica Panicucci su Italia 1. - BinatoFrancesca : RT @FrancescAzdoral: Alle 10.30 tutti su #mattino5 per parlare di Back to school e per dare il buongiornissimo a #SoleilSorge ?? https://t.… -