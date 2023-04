Azioni in rialzo, dividendi e investimenti. La sicurezza piace agli investitori (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Borsa e gli investitori apprezzano il valore della sicurezza e comprano Azioni della Difesa, come ovvio che sia in un contesto geopolitico molto diverso da quello pre-pandemia, troppo concentrato sul green. Così cresce il comparto della Difesa in tutto il mondo e l’Italia sta occupando con Leonardo l’ottava posizione per fatturato, diventando quindi una delle nAzioni protagoniste in questo mercato. Secondo la ricerca effettuata dall’Area Studi di Mediobanca, che ha analizzato i conti annuali di oltre 240 multinazionali industriali mondiali suddivise per comparto, l’industria globale della Difesa ha avuto ricavi complessivi per 12,3 mila miliardi di euro nel 2022 e capitalizzazione di 22,3 mila miliardi a fine 2022, equivalenti al 23% del valore complessivo delle borse mondiali. I trenta principali gruppi mondiali ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Borsa e gliapprezzano il valore dellae compranodella Difesa, come ovvio che sia in un contesto geopolitico molto diverso da quello pre-pandemia, troppo concentrato sul green. Così cresce il comparto della Difesa in tutto il mondo e l’Italia sta occupando con Leonardo l’ottava posizione per fatturato, diventando quindi una delle nprotagoniste in questo mercato. Secondo la ricerca effettuata dall’Area Studi di Mediobanca, che ha analizzato i conti annuali di oltre 240 multinazionali industriali mondiali suddivise per comparto, l’industria globale della Difesa ha avuto ricavi complessivi per 12,3 mila miliardi di euro nel 2022 e capitalizzazione di 22,3 mila miliardi a fine 2022, equivalenti al 23% del valore complessivo delle borse mondiali. I trenta principali gruppi mondiali ...

