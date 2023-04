Avvocato di Difesa: col telefonino diritto alla segretezza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quali sono le norme che regolano gli smartphone e la loro protezione da indebite intrusioni? Ce ne parla l'Avvocato Leonardo D'Erasmo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quali sono le norme che regolano gli smartphone e la loro protezione da indebite intrusioni? Ce ne parla l'Leonardo D'Erasmo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La 26enne accusata di aver portato a termine l'attentato a #SanPietroburgo per conto dell’#Ucraina, in cui domenica è mo… - oscarvalle1984 : RT @ultimenotizie: La 26enne accusata di aver portato a termine l'attentato a #SanPietroburgo per conto dell’#Ucraina, in cui domenica è mo… - apocalittica : RT @GeppoErfolle: @fuoridalcorotv @GfveGianfra @CnMarianna 2 governi, Aifa, ISS e CTS dovrebbero andare tutti in galera a calci un culo e s… - CesareMontanari : @ultimora_pol #Trump: 'Anche l'avvocato Ghedini,specializzato in cene eleganti,è giunto dall'Ade per unirsi alla cu… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: La 26enne accusata di aver portato a termine l'attentato a #SanPietroburgo per conto dell’#Ucraina, in cui domenica è mo… -