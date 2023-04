Autostrade per l'Italia - Inaugurato il primo Safety Point. E Salvini valuta lalcolock (Di mercoledì 5 aprile 2023) Con il Safety Point dell'area di servizio Casilina Est, sull'Autosole, Autostrade per l'Italia e la polizia di Stato danno il via a una nuova collaborazione focalizzata sulla sicurezza stradale. Il nuovo corner - al quale faranno seguito analoghi spazi a San Pelagio Est (A13), Secchia Ovest (A1) e Pioppa Ovest (A14) - è pensato per favorire l'incontro tra i cittadini e gli operatori della Stradale: grazie a un totem multimediale sono possibili videocollegamenti 24 ore su 24 con la Polstrada, che utilizzerà a tal fine nuovi tablet forniti da Aspi. Il Safety Point rappresenta inoltre uno spazio di sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza stradale, per i più piccoli con giochi dedicati, ma anche per gli adulti, con campagne di comunicazione su tali temi. Quella in corso, che vede ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 aprile 2023) Con ildell'area di servizio Casilina Est, sull'Autosole,per l'e la polizia di Stato danno il via a una nuova collaborazione focalizzata sulla sicurezza stradale. Il nuovo corner - al quale faranno seguito analoghi spazi a San Pelagio Est (A13), Secchia Ovest (A1) e Pioppa Ovest (A14) - è pensato per favorire l'incontro tra i cittadini e gli operatori della Stradale: grazie a un totem multimediale sono possibili videocollegamenti 24 ore su 24 con la Polstrada, che utilizzerà a tal fine nuovi tablet forniti da Aspi. Ilrappresenta inoltre uno spazio di sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza stradale, per i più piccoli con giochi dedicati, ma anche per gli adulti, con campagne di comunicazione su tali temi. Quella in corso, che vede ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_MenteLibera : RT @Altroconsumo: Ancora un passo falso per Autostrade.?? ??Dopo un recente esposto, è stata avviata un’inchiesta secondo cui i soldi dei ped… - _Melamore_ : RT @_mrbyte: Campagna di phishing ai danni di Autostrade per l’Italia – D3Lab - Typical05801942 : @dino49_pz @gladiatoremassi il problema è che non è un vantaggio.. soldi buttati per collegare due regioni che viag… - _mrbyte : Campagna di phishing ai danni di Autostrade per l’Italia – D3Lab - MyWayASPI : Visualizza le chiusure programmate sulla rete Aspi per singola regione -