Auto storiche, ACI: “Patrimonio che vale 104 miliardi di euro, ma serve una normativa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Seppure in alcuni casi utilizzati come sinonimo l’uno dell’altro, “vecchio” e “storico” sono due aggettivi che connotano la materia in modo diverso, soprattutto se la materia in questione è rappresentata da un’Automobile. Si potrebbe dire che un’Auto vecchia non sia Automaticamente anche storica, quindi. Nei fatti però è proprio così: superati i 20 anni di età dalla costruzione o dalla prima immatricolazione, qualsiasi veicolo a motore (ben tenuto) può ottenere il certificato di rilevanza storica – il che non significa, invece, Automaticamente “d’epoca”. Secondo “Il motorismo storico in Italia”, il primo rapporto sul mondo delle Auto storiche stilato dalla Fondazione Filippo Caracciolo, in collaborazione con il centro studi dell’ACI, sulle nostre strade circolano 10 milioni di veicoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Seppure in alcuni casi utilizzati come sinonimo l’uno dell’altro, “vecchio” e “storico” sono due aggettivi che connotano la materia in modo diverso, soprattutto se la materia in questione è rappresentata da un’mobile. Si potrebbe dire che un’vecchia non siamaticamente anche storica, quindi. Nei fatti però è proprio così: superati i 20 anni di età dalla costruzione o dalla prima immatricolazione, qualsiasi veicolo a motore (ben tenuto) può ottenere il certificato di rilevanza storica – il che non significa, invece,maticamente “d’epoca”. Secondo “Il motorismo storico in Italia”, il primo rapporto sul mondo dellestilato dalla Fondazione Filippo Caracciolo, in collaborazione con il centro studi dell’ACI, sulle nostre strade circolano 10 milioni di veicoli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattiamotore : Auto storiche, ACI: “Patrimonio che vale 104 miliardi di euro, ma serve una normativa” - icittadini : Eventi: Cantina Riboli scalda i motori ospitando il raduno di auto storiche Rust&Dust – Sessame – Bistagno - ddpdj : Un’auto su 10 in Italia è “storica”: il rapporto dell’ACI - marco24980 : RT @sinfantino: Su 40,2 milioni di auto in circolazione, 10 milioni hanno più di 20 anni d’età (1 su 4). 3,9 milioni di auto “over 30” -… - pstaiano : RT @sinfantino: Su 40,2 milioni di auto in circolazione, 10 milioni hanno più di 20 anni d’età (1 su 4). 3,9 milioni di auto “over 30” -… -