Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo il parto | “Piango ogni cinque minuti”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) È passata poco meno di una settimana dalla nascita del piccolo Cesare:essersi allontanata per qualche giorno dai social per godersi i primi momenti da neo mamma,è tornata su Instagram per raccontare ai suoi follower le gioie (e i dolori) della maternità con la sua consueta ironia., le paroleil: le emozioni da mamma Un’altalena di emozioni per, che si sta godendo i primi giorni da neo mamma. È passata quasi una settimana da quando il piccolo Cesare è nato, e oggi l’influencer, che si era presa una piccola pausa dai social per vivere al meglio i momenti iniziali della maternità, ha voluto raccontarsi ai suoi fan.è tornata a parlare ai suoi ...

e tutta la sua famiglia sono al settimo cielo per la nascita del piccolo Cesare, avvenuta lo scorso 30 novembre. Stando a quanto riporta il Corriere del Ticino , la figlia di ...Le foto di passione di Erose la sua giovane nuova compagna Dalila Gelsomino fanno infuriare i fan di Michelle Hunziker e. Il cantante romano da pochissimi giorni è diventato nonno di Cesare Augusto , il nipotino che la figliaha avuto dal compagno Goffredo Cerza . Eros però non sarebbe ancora ...Michelle Hunziker è al settimo cielo per la nascita di Cesare, il suo primo nipote messo al mondo da. La showgirl ha scoperto che il suo non è un caso anomalo, essendo diventata nonna a soli 46 anni. 'In questa nuova veste di nonnitudine - ha dichiarato su Instagram - ho scoperto ...

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio. È passata quasi una settimana da quando il piccolo Cesare è venuto al mondo (è nato lo scorso 30 marzo 2023) e l'influencer oggi è tornata sui social per svelare ...È iniziata una nuova vita per Aurora Ramazzotti, diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare Augusto. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha condiviso su alcune foto su Instagram del suo ...