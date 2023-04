(Di mercoledì 5 aprile 2023)è tornata ailcon il suo, il primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza e nato il 30 marzo in una clinica in Svizzera. La figlia di Eros...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - Nivahl : RT @fanpage: Aurora Ramazzotti e il compagno lasciano la clinica dopo la nascita di Cesare Augusto ?? Per il ritorno a casa sono accompagnat… - leggoit : Aurora Ramazzotti, lacrime di gioia per Cesare Augusto. Il rientro a casa dopo il parto: «Cos'è questa puzza?» - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il figlio sono tornati a casa, con loro tutta la famiglia (o quasi) -

... allenamenti d'amore a Miami PASSIONE BOLLENTE Fotogallery - Melissa Satta e Matteo Berrettini, le immagini dei baci infuocati in spiaggia FUORI DALLA CLINICA Fotogallery -, le ...Dopo aver partorito lo scorso 30 marzo,è tornata a casa: le prime foto con la famiglia, ma qualcuno manca.è diventata mamma del piccolo Cesare lo scorso 30 marzo. Il bambino è nato in Svizzera, nella ...La 26enne ha lasciato la Clinica Sant'Anna in Canton Ticino insieme a Goffredo Cerza e il bimbo Con i tre una 'scorta' d'eccezione: nonna Michelle Hunziker, la bisnonna Ineke e Zorziha lasciato la clinica Sant'Anna in Canton Ticino, in Svizzera, quella dove 26 anni fa è nata lei e dove ha voluto partorire il suo primo bebè. L'influencer e conduttrice è tornata a ...

Aurora Ramazzotti dopo l’attesissima nascita del figlio Cesare, torna subito a far parlare di sé con una notizia che lascia un po’ di stupore. Aurora ha raccontato sul suo profilo… Leggi ...Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza lasciano la clinica dopo la nascita di Cesare Augusto, il loro primo figlio. L’influencer e conduttrice è accompagnata dall’amico Tommaso Zorzi, mamma ...