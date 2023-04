Augusta Montaruli, chi è la Vicepresidente alla Vigilanza RAI? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Augusta Montaruli è la nuova Vicepresidente alla Vigilanza RAI; la conosciamo per la sua militanza politica, iniziata quando aveva solamente 16 anni. Ma cos’altro sappiamo di lei? Leggi anche: Rachele Silvestri, chi è la deputata di Fratelli D’Italia e chi è il padre di suo figlio? In passato è stata anche coinvolta nell’inchiesta di Rimborsopoli.... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 aprile 2023)è la nuova; la conosciamo per la sua militanza politica, iniziata quando aveva solamente 16 anni. Ma cos’altro sappiamo di lei? Leggi anche: Rachele Silvestri, chi è la deputata di Fratelli D’Italia e chi è il padre di suo figlio? In passato è stata anche coinvolta nell’inchiesta di Rimborsopoli....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Vertice tutto al femminile per la Vigilanza Rai: Barbara Floridia è stata eletta alla guida della Commissione di Vi… - phildancefc : RT @IMattanza: Meloni e il merito! L'ItaGlia è quel paese dove se non sei un pregiudicato non fai carriera. Augusta Montaruli di Fratelli d… - Satryland59 : RT @Giulia_B: La lista della spesa della condannata per peculato Augusta Montaruli. Per me è il CD di Michael Bublé. - DitoInau : RT @BimbePeppe: Augusta Montaruli (FdI) condannata ad 1 anno e 6 mesi per peculato (aveva acquistato oggetti personali, fra i quali 1 borsa… - francofda52 : RT @Peppe24245235: Ho sentito che hanno trovato un posto per la pregiudicata #Montaruli affidandole un nuovo incarico. Io l'avrei vista ben… -