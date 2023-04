Atp Montecarlo, le assenze spingono Sinner: quanti vantaggi! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sabato 8 aprile si aprirà ufficialmente la stagione dei tornei di rilievo sul rosso: nel Principato ci saranno però alcuni pesanti forfait PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La primavera non porta solamente fiori e giornate più gradevoli, ma è anche la stagione del “rosso”. Dopo i due tornei americani sul cemento di Indian Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sabato 8 aprile si aprirà ufficialmente la stagione dei tornei di rilievo sul rosso: nel Principato ci saranno però alcuni pesanti forfait PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La primavera non porta solamente fiori e giornate più gradevoli, ma è anche la stagione del “rosso”. Dopo i due tornei americani sul cemento di Indian Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Nadal salta il Masters 1000 di Montecarlo, l'annuncio sui social 'Non sono pronto' - Tomtennis_ : Qui per dirvi che John Isner ha partecipato solo due volte all’atp 1000 di Montecarlo , 2013 e 2015. Proprio nel 20… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: RAFA NADAL NON SARÀ A MONTECARLO ??? Con un post social lo svela proprio il maiorchino: 'Non sono ancora pronto per compe… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Anche Carlos #Alcaraz ???? salta il torneo #atp1000 di Montecarlo Jannik #Sinner ???? diventa testa di serie numero 8 con i… - MercRF : RT @Eurosport_IT: ALCARAZ SALTA MONTECARLO ??? Anche Carlos Alcaraz, come Nadal e Aliassime, salta Montecarlo. Bene per Jannik Sinner che d… -