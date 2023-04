ATP Montecarlo 2023, Denis Shapovalov rinuncia al torneo nel Principato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un Masters1000 Montecarlo falcidiato dalle assenze è quello che ci si appresta a vivere a partire dal 9 aprile. Nel giorno della Santa Pasqua, inizierà il torneo sulla terra rossa del Principato, ma alcuni dei partecipanti più attesi sono stati costretti o hanno deciso di rinunciare per preservarsi in vista dei prossimi appuntamenti. Il riferimento è agli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, con il primo uscito malconcio dal confronto perso contro Jannik Sinner a Miami e il secondo ancora in recupero dal suo infortunio agli Australian Open, e al canadese Felix Auger Aliassime, che ha dato a tutti l’appuntamento al Masters1000 di Madrid, considerati alcuni problemi al ginocchio. Rimanendo in casa canadese, si è dovuto prendere atto anche della defezione di Denis Shapovalov. L’estroso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un Masters1000falcidiato dalle assenze è quello che ci si appresta a vivere a partire dal 9 aprile. Nel giorno della Santa Pasqua, inizierà ilsulla terra rossa del, ma alcuni dei partecipanti più attesi sono stati costretti o hanno deciso dire per preservarsi in vista dei prossimi appuntamenti. Il riferimento è agli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, con il primo uscito malconcio dal confronto perso contro Jannik Sinner a Miami e il secondo ancora in recupero dal suo infortunio agli Australian Open, e al canadese Felix Auger Aliassime, che ha dato a tutti l’appuntamento al Masters1000 di Madrid, considerati alcuni problemi al ginocchio. Rimanendo in casa canadese, si è dovuto prendere atto anche della defezione di. L’estroso ...

