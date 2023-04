Atp Marrakech 2023 | programma e orari giovedì 6 aprile con Musetti | Passaro e Vavassori

(Di mercoledì 5 aprile 2023) È stato pubblicato ufficialmente ildell’ATP 250 diper quel che concerne la giornata di, giornata in cui si disputeranno i match di secondo turno. Dopo un mercoledì caratterizzato dalla pioggia, che ha complicato i piani degli organizzatori, in Marocco è tutto pronto per una giornata molto intensa e piena di match. In campo tutti e tre gli azzurri rimasti in corsa, ovvero Lorenzo, Francescoe Andrea. Di seguito l’ordine di gioco completo. ATP 250– ILDI GIOVEDI’ 6CENTER COURT Dalle ore 12:30 – (3) Van de Zandschulp vs O’Connell A seguire – Popyrin vs (2) Evans A seguire – (1)vs Gaston A seguire – ...

Marco Cecchinato si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale dell'250 di Estoril grazie alla ..., tutto fermo Aè tutto fermo da diverse ore causa pioggia: non è ancora certo ...Slitta causa pioggia l'incontro tra Andrea Vavassori e Jaume Munar , secondo turno dell'250 di. Piove tantissimo da stamattina in Marocco e, sebbene questo incontro avesse dovuto aprire il programma, i due protagonisti non sono ancora riusciti a giocarsi nemmeno uno ......250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Marocco, che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. Il 27enne torinese (...

È terminata poco fa una giornata davvero assurda all’ATP 250 di Marrakech. Prima la pioggia, poi la protesta dei giocatori per la mancanza di terra rossa sul centrale e sul campo due e alla fine per ...Tra il Miami Open e il torneo 1000 di Montecarlo c'è una sorta di settimana cuscinetto. Si disputano tre tornei ATP: Estoril, Marrakech e Houston. In Portogallo nella giornata di mercoledì c'è stato ...