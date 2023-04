ATP Marrakech 2023 | la pioggia ferma Vavassori | in ritardo l’inizio del match

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Slitta causal’incontro tra Andreae Jaume Munar, secondo turno dell’ATP 250 di. Piove tantissimo da stamattina in Marocco e, sebbene questo incontro avesse dovuto aprire il programma, i due protagonisti non sono ancora riusciti a giocarsi nemmeno uno scambio. Appena smetterà di piovere,e Munar scenderanno in campo per stabilire chi, tra i due, approderà ai quarti di finale. SportFace.

...250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Marocco, che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. Il 27enne torinese (...Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix250, 2° turno : A. Vavassori. J. Munar , ore 12:30, diretta SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 ...Andrea Vavassori sfiderà Jaume Munar nel secondo turno dell'250 di2023 , in programma dal 3 al 9 aprile . Davvero una gran vittoria quella del tennista azzurro all'esordio, in grado di sconfiggere in tre set un avversario come Jarry che arrivava ...

Andrea Vavassori attende di scendere in campo per il secondo turno del “Grand Prix Hassan II”, ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di ...Lorenzo Musetti sfiderà Hugo Gaston nel secondo turno dell'ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile.