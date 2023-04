ATP Houston 2023: Wolf batte Thompson, bene Giron ed Etcheverry (Di mercoledì 5 aprile 2023) È terminata poche ore fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Houston (Stati Uniti, terra rossa). Tra la serata di ieri e la notte italiana appena passata si sono giocate sei partite valide per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Passano facilmente il turno gli statunitensi Jeffrey John Wolf e Marcos Giron: il primo (testa di serie n.5) sconfigge l’australiano Jordan Thompson per 6-3 6-4 e ora sfiderà il connazionale Denis Kudla, mentre il secondo (n.7 del seeding) batte l’ecuadoriano Emilio Gomez per 6-0 6-2 e adesso affronterà il ceco Tomas Machac, uscito vittorioso questa notte dal match contro il tennista a stelle e strisce Jack Sock con il punteggio di 6-2 6-4. bene poi anche l’argentino Tomas Martin ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) È terminata poche ore fa la seconda giornata dell’ATP 250 di(Stati Uniti, terra rossa). Tra la serata di ieri e la notte italiana appena passata si sono giocate sei partite valide per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Passano facilmente il turno gli statunitensi Jeffrey Johne Marcos: il primo (testa di serie n.5) sconfigge l’australiano Jordanper 6-3 6-4 e ora sfiderà il connazionale Denis Kudla, mentre il secondo (n.7 del seeding)l’ecuadoriano Emilio Gomez per 6-0 6-2 e adesso affronterà il ceco Tomas Machac, uscito vittorioso questa notte dal match contro il tennista a stelle e strisce Jack Sock con il punteggio di 6-2 6-4.poi anche l’argentino Tomas Martin ...

