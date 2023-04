Atp Houston 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 5 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Houston 2023 per la giornata di mercoledì 5 aprile. Ad aprire le danze sarà uno dei beniamini di casa, vale a dire JJ Wolf, impegnato nel suo match d’esordio contro l’australiano Thompson. Sempre sul campo principale, poi sarà il turno del derby sudamericano tra Garin e Dellien, mentre la sessione serale sarà aperta da Giron e Gomez. A chiudere il programma ci penserà invece Jack Sock, in una sfida piuttosto impegnativa contro il qualificato Machac. Sul campo secondario Hanfmann affronterà Watanuki ed Etcheverry e Cerundolo daranno vita ad una partita made in Argentina. Di seguito il programma completo. STADIUM COURT Ore 19:00 – Galan vs (6) Kubler a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Atp diper la giornata di. Ad aprire le danze sarà uno dei beniamini di casa, vale a dire JJ Wolf, impegnato nel suo match d’esordio contro l’australiano Thompson. Sempre sul campo principale, poi sarà il turno del derby sudamericano tra Garin e Dellien, mentre la sessione serale sarà aperta da Giron e Gomez. A chiudere ilci penserà invece Jack Sock, in una sfida piuttosto impegnativa contro il qualificato Machac. Sul campo secondario Hanfmann affronterà Watanuki ed Etcheverry e Cerundolo daranno vita ad una partita made in Argentina. Di seguito ilcompleto. STADIUM COURT Ore 19:00 – Galan vs (6) Kubler a ...

