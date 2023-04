ATP Estoril 2023, Marco Cecchinato piega Fabio Fognini e approda ai quarti di finale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha sorriso a Marco Cecchinato (n.96 del ranking) il derby tricolore con Fabio Fognini (n.97 ATP). Il palermitano si è imposto in rimonta sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 in 1 ora e 53 minuti di gioco. Poco fortunato Fognini che, nelle battute finali della prima frazione, ha dovuto fare i conti con un problema alla caviglia del piede destro. Una criticità che ha costretto il ligure a limitare al meglio possibile gli scambi, cosa che al cospetto di un buon Cecchinato non ha portato a un risultato positivo. Nei quarti di finale ci va il siciliano che affronterà il vincente del confronto tra l’interessantissimo francese Luca van Assche (n.91 ATP) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.24 del ranking). Nel primo set Fognini mette in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha sorriso a(n.96 del ranking) il derby tricolore con(n.97 ATP). Il palermitano si è imposto in rimonta sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 in 1 ora e 53 minuti di gioco. Poco fortunatoche, nelle battute finali della prima frazione, ha dovuto fare i conti con un problema alla caviglia del piede destro. Una criticità che ha costretto il ligure a limitare al meglio possibile gli scambi, cosa che al cospetto di un buonnon ha portato a un risultato positivo. Neidici va il siciliano che affronterà il vincente del confronto tra l’interessantissimo francese Luca van Assche (n.91 ATP) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.24 del ranking). Nel primo setmette in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Estoril 2023, Marco Cecchinato piega Fabio Fognini negli ottavi di finale: il ligure con un problema alla cavig… - Gazzetta_it : Il derby a Cecchinato: Marco ai quarti a Estoril. Spavento per Fognini #atp - sportface2016 : #EstorilOpen 2023, #Cecchinato rimonta e batte #Fognini: è nei quarti di finale - _ITALIACHEVINCE : RT @federtennis: Il match azzurro dell'#ATP di Estoril se lo prende #Cecchinato in rimonta! ?? ?? QF #tennis | #EstorilOpen @BMWItalia ht… - federtennis : Il match azzurro dell'#ATP di Estoril se lo prende #Cecchinato in rimonta! ?? ?? QF #tennis | #EstorilOpen… -