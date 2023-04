ATP Estoril 2023, Fognini si accascia a terra durante uno scambio: paura per il ligure (Di mercoledì 5 aprile 2023) durante il settimo game del proprio match contro Marco Cecchinato, secondo turno dell’ATP 250 di Estoril, Fabio Fognini ha accusato un problema alla caviglia che ha creato panico in campo. L’ex numero 9 del mondo è rimasto a terra per un paio di minuti e ha potuto alzarsi solo con l’aiuto di Cecchinato. Dopo una valutazione con il fisioterapista, il ligure ha deciso di proseguire. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)il settimo game del proprio match contro Marco Cecchinato, secondo turno dell’ATP 250 di, Fabioha accusato un problema alla caviglia che ha creato panico in campo. L’ex numero 9 del mondo è rimasto aper un paio di minuti e ha potuto alzarsi solo con l’aiuto di Cecchinato. Dopo una valutazione con il fisioterapista, ilha deciso di proseguire. SportFace.

