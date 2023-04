ATP Estoril 2023, Cecchinato rimonta e batte Fognini: è nei quarti di finale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Marco Cecchinato sconfigge Fabio Fognini per la seconda volta in cinque confronti diretti: il semifinalista 2018 del Roland Garros vince 4-6 6-3 6-3 e si qualifica ai quarti di finale nell’ATP 250 di Estoril, prima volta per lui nel circuito maggiore da luglio 2022, quando si spinse tra i migliori 8 nel torneo di Umago. L’ex numero 9 del mondo ha sofferto a causa di una forte distorsione alla caviglia destra sin dalla metà del primo set, ma ciò non toglie assolutamente i meriti ad un Cecchinato che, dopo aver sconfitto Diego Schwartzman al primo turno, conferma di star vivendo un inizio d’anno che, quantomeno sulla terra rossa, si sta rivelando piuttosto positivo. Sulla sua strada, adesso, una tra Luca Van Assche e Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 3 della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Marcosconfigge Fabioper la seconda volta in cinque confronti diretti: il semifinalista 2018 del Roland Garros vince 4-6 6-3 6-3 e si qualifica aidinell’ATP 250 di, prima volta per lui nel circuito maggiore da luglio 2022, quando si spinse tra i migliori 8 nel torneo di Umago. L’ex numero 9 del mondo ha sofferto a causa di una forte distorsione alla caviglia destra sin dalla metà del primo set, ma ciò non toglie assolutamente i meriti ad unche, dopo aver sconfitto Diego Schwartzman al primo turno, conferma di star vivendo un inizio d’anno che, quantomeno sulla terra rossa, si sta rivelando piuttosto positivo. Sulla sua strada, adesso, una tra Luca Van Assche e Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 3 della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EstorilOpen 2023, #Cecchinato rimonta e batte #Fognini: è nei quarti di finale - _ITALIACHEVINCE : RT @federtennis: Il match azzurro dell'#ATP di Estoril se lo prende #Cecchinato in rimonta! ?? ?? QF #tennis | #EstorilOpen @BMWItalia ht… - federtennis : Il match azzurro dell'#ATP di Estoril se lo prende #Cecchinato in rimonta! ?? ?? QF #tennis | #EstorilOpen… - quindicizero : CECK SI AGGIUDICA IL DERBY! ???? Ad Estoril Marco Cecchinato batte in rimonta Fabio Fognini e raggiunge per la prima… - TENIPOcom : ATP 250 Estoril, Portugal M. Cecchinato (ITA) d. F. Fognini (ITA) 4-6 6-3 6-3 -