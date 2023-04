Atletica, Antonella Palmisano attesa da alcuni test per comprendere le sue condizioni di salute (Di mercoledì 5 aprile 2023) In attesa di una risposta. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport e si parla di Antonella Palmisano, campionessa olimpica a Tokyo della 20 km di marcia, sottoposta a un’infiltrazione alla gamba sinistra dall’equipe guidata dal professor Dante Dallari, la stessa che decise di operarla per i problemi all’arto lo scorso settembre, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Come era stato reso noto dalla stessa atleta una settimana fa sui social, la problematica di compressione del nervo sciatico e dell’arteria che la affligge da ormai due anni e che l’ha tenuta ferma per tutto il 2022, è tornata a farsi sentire. “Il post operazione non è stato facile, ricominciare da zero, la riabilitazione, l’aver avuto pazienza per mesi e mesi, dimenticare quella che ero stata per accettare quella che sono adesso con ritmi diversi, allenamenti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Indi una risposta. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport e si parla di, campionessa olimpica a Tokyo della 20 km di marcia, sottoposta a un’infiltrazione alla gamba sinistra dall’equipe guidata dal professor Dante Dallari, la stessa che decise di operarla per i problemi all’arto lo scorso settembre, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Come era stato reso noto dalla stessa atleta una settimana fa sui social, la problematica di compressione del nervo sciatico e dell’arteria che la affligge da ormai due anni e che l’ha tenuta ferma per tutto il 2022, è tornata a farsi sentire. “Il post operazione non è stato facile, ricominciare da zero, la riabilitazione, l’aver avuto pazienza per mesi e mesi, dimenticare quella che ero stata per accettare quella che sono adesso con ritmi diversi, allenamenti ...

