Atletica, Alessandro Sibilio: "Questo è l'anno di Napoli, voglio farne parte. Voglio spaccare il mondo"

Alessandro Sibilio è uno dei grandi italiani dell'Atletica leggera italiana, purtroppo fermo ai box dopo l'infortunio patito lo scorso anno. Il doppio finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha svelato che debutterà il prossimo 24 maggio sui 400 ostacoli al Meeting di Savona. Il campano è stato protagonista nell'ultima puntata di AtleticaTalk sul canale federale: "Si dice che il 2023 sia l'anno di Napoli: spero anche io di farne parte. E di far rinascere Questo sud, a volte messo un po' in disparte e preso sottogamba. Quest'anno il Napoli ha fatto vedere che con il lavoro si possono raggiungere grandi obiettivi. Anche io Voglio ottenere risultati importanti e magari ..."

