Atleta deride l’avversario Ma è nera | “Diritto a provocare”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal racconto del Corriere non è che si capisca granché, probabilmente per la missione fatale di dover salvare le capre della cronaca con i cavoli della militanza; ma, all’osso, si tratta di questo: due stelline del basket universitario americano, unal’altra bianca, si mandano a fanculo davanti a dieci milioni di spettatori, si fanno gesti irridenti, quello con la mano davanti alla faccia per dire scansati, non esisti, non ti vedo, sei una merda, insulto inventato da un lottatore del wrestling e subito adottato dai rapper, dai gangster, da tutti. Perché quando c’è una moda consumistica, i generi vengono travolti. Il solito doppio standard Il punto, attorno al quale il Corriere gira, gira, senza entrare mai, è che se lo fa la stellina bianca, la Caitlin Clark, è il trionfo della cattiveria, dell’carognetta, scorretta, tutta gomiti in faccia, ...