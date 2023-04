(Di mercoledì 5 aprile 2023)annuncia leROGRTX nelle esclusive versioni White Edition e Noctua OC Edition. Legrafiche offrono a builder e giocatori ancora più opzioni per realizzare il setup dei propri sogni LeROGWhite Edition offrono lo stesso livello di prestazioni e funzionalità dei modelli originali in una veste estetica rinnovata, per gli amanti delle build total white. ROGRTX 4090 e 4080 White Edition sono disponibili anche nelle versioni OC (overclocked), per un totale di quattro nuovi modelli tra cui scegliere. Inoltre, i fan di Noctua potranno completare la propria build con la silenziosissima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #Asus: annunciate le nuove schede video ROG Strix e GeForce RTX #tuttotek -

A quanto pare, le recentementeschede madri basate sul chipset AMD A620 non mostrano le reali capacità del chipset, ... mentre, ASRock e MSI non ne hanno affatto inserite. Il chipset ...Sebbene AMD lasci campo libero ai produttori di schede madre per realizzare i modelli A620 che desiderano, le prime propostedae Gigabyte prevedono una sezione di alimentazione ...Il 13 aprilepresenterà il ROG Phone 7 in tutto il mondo, ma non si sa quante varianti saranno. Questo smartphone sarà il successore del ROG Phone 6, e la versione standard è già ...

ASUS: annunciate le nuove schede video ROG Strix e GeForce RTX tuttoteK

ASUS ci ha concesso l'opportunità di vedere da vicino l'alimentatore ... l'acquisizione di Baffin Bay Networks 30 MAR Il Garante per la concorrenza britannico annuncia un'indagine approfondita ...ASUS annuncia le nuove schede video ROG Strix e ASUS GeForce RTX nelle esclusive versioni White Edition e Noctua OC Edition. Le nuove schede grafiche offrono a builder e giocatori ancora più opzioni ...