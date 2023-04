Assegno sociale 2023 | chiarimenti Inps sui requisiti | a chi spetta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Con il Messaggionumero 1268 sono arrivati ulteriorisuiper il riconoscimento del diritto all’dopo quelli forniti dallo stesso Istituto con la Circolare numero 131 del dicembre scorso. In particolare, iriguardano requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni, così come disposto dall’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’ha precisato che, in base a quanto stabilito dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la ...

Non sono pignorabili le pensioni fino a 1.007 euro mensili relative al 2023. È stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all'ammontare dell', come spiegato dall'Inps nella circolare 38/2023 . Il limite imposto è efficace a partire dal 22 settembre 2022, ossia da quando il minimo vitale è passato da una volta e mezza a due

È stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all'ammontare dell'assegno sociale, come spiegato dall'Inps nella circolare 38/2023. Il limite imposto è efficace a partire dal 22