Assalto di Israele alla moschea di Al - Aqsa | Fratoianni | ' Fermate il governo razzista di Netanyahu'

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il vergognoso blitz della polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee deve essere trattato per quello che è realmente: un atto violento e indegno. A condannare l'accaduto, Nicola...

Il vergognoso blitz della polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee deve essere trattato per quello che è realmente: un atto violento e indegno. A condannare l'accaduto, Nicola Fratoianni ...Le reazione dell'Olp è stata immediata: "L'alla moschea di Al - Aqsa da parte delle forze ..., il raid nella Moschea riaccende l'escalation Spreaker Il complesso della moschea nella ......erano impegnati a proteggere le marce provocatorie dei coloni che in massa hanno preso d'i ... 15 rabbini hanno affermato che "era nell'interesse nazionale dipoter eseguire il rituale". ...

Dopo ore di violenze, con anche l’intervento delle istituzioni internazionali, parla anche il premier Benjamin Netanyahu: Israele “opera per mantenere ... ha dichiarato che “l’assalto alla moschea di ...In risposta, Israele ha lanciato attacchi aerei su quelli che ha descritto come campi di addestramento di Hamas a Gaza. L’assalto al luogo sacro durante il Ramadanda parte degli israeliani ha ...