Ascolti tv martedì 4 aprile | Imma Tataranni 2 | Juventus-Inter | Le Iene | DiMartedì

Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: auditel e share dei programmi di ieri

Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 aprile 2023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Imma Tataranni 2. Su Rai 2 Dalla strada al palco. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Juventus-Inter. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Dimartedì.

Ascolti tv martedì 4 aprile 2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi

Alberto Matano non trattiene l'entusiasmo: 'Fate volare La vita in diretta"

In chiusura della puntata di oggi de La vita in diretta, martedì 4 aprile, Alberto Matano ha voluto ringraziare per gli ottimi ascolti tutti coloro che ogni pomeriggio si informano ed intrattengono con il suo talk.

Cartabianca: ospiti di martedì 4 aprile

Dal 21 febbraio 2017 Cartabianca va in onda anche il martedì in prima serata, sostituendo Mi... quest'ultimo chiuso nel dicembre 2016 per bassi ascolti.

Imma Tataranni, quando andrà in onda la terza stagione: spoiler sulla trama

Della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, sono stati proprio gli ascolti strabilianti che coloreranno il prime time del martedì per tutta la primavera.