Ascolti TV | Martedì 4 Aprile 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Imma Tataranni 2 Nella serata di ieri, Martedì 4 Aprile 2023, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Inter ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori pari al % (presentazione: .000 – %). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Io Prima di Te segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Trespass – Sequestrati ha raccolto .000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Imma Tataranni 2 Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Inter ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori pari al % (presentazione: .000 – %). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Io Prima di Te segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Trespass – Sequestrati ha raccolto .000 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : #Laura30 in access al posto di Soliti Ignoti si ferma a 2,9 milioni (13.3%). La serata sarebbe stata comunque strav… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 4 Aprile 2023. La Coppa Italia domina con 6,6 mln (31%), calano Tataranni (15.9%) e Dalla Stra… - fabiofabbretti : #JuveInter domina la serata con 6,6 milioni e il 31%, #ImmaTataranni2 in replica quasi a 3 mln (15.9%). In calo… - tvblogit : Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: Juve-Inter, Imma Tataranni - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 4 aprile Dati Auditel di share -

Alberto Matano non trattiene l'entusiasmo: 'Fate volare La vita in diretta" In chiusura della puntata di oggi de La vita in diretta, martedì 4 aprile, Alberto Matano ha voluto ringraziare per gli ottimi ascolti tutti coloro che ogni pomeriggio si informano ed intrattengono con il suo talk. Dopo aver salutato tutti gli ospiti ... Cartabianca: ospiti di martedì 4 aprile. Anticipazioni di stasera ... dal 21 febbraio 2017 Cartabianca va in onda anche il martedì in prima serata , sostituendo Mi ... quest'ultimo chiuso nel dicembre 2016 per bassi ascolti. IL PROGRAMMA È VISIBILE ANCHE SU RAI PLAY Imma Tataranni, quando andrà in onda la terza stagione: spoiler sulla trama ... della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, sono stati proprio gli ascolti strabilianti ... che coloreranno il prime time del martedì per tutta la primavera. In chiusura della puntata di oggi de La vita in diretta,4 aprile, Alberto Matano ha voluto ringraziare per gli ottimitutti coloro che ogni pomeriggio si informano ed intrattengono con il suo talk. Dopo aver salutato tutti gli ospiti ...... dal 21 febbraio 2017 Cartabianca va in onda anche ilin prima serata , sostituendo Mi ... quest'ultimo chiuso nel dicembre 2016 per bassi. IL PROGRAMMA È VISIBILE ANCHE SU RAI PLAY... della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, sono stati proprio glistrabilianti ... che coloreranno il prime time delper tutta la primavera. Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: Juve-Inter, Imma Tataranni Tvblog