Ascolti TV | Martedì 4 Aprile 2023. La Coppa Italia domina con 6,6 mln (31%), calano Tataranni (15.9%) e Dalla Strada al Palco (5.4%) che viene battuto da Floris (5.5%). Bene Le Iene (10.2%)

Imma Tataranni 2 Nella serata di ieri, Martedì 4 Aprile 2023, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 2.958.000 spettatori pari al 15.9%. Su Canale 5 l'incontro di Coppa Italia Juventus-Inter ha raccolto davanti al video 6.618.000 spettatori pari al 31% di share (pre e post nel complesso: 5.019.000 – 23.6%; primo tempo: 6.936.000 – 31.2%, secondo tempo: 6.335.000 – 30.8%). Su Rai2 – dalle 21.53 alle 0.11 – Dalla Strada al Palco ha interessato 914.000 spettatori pari al 5.4% di share (presentazione di 12 minuti: 724.000 – 3.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.454.000 spettatori pari al 10.2% (presentazione dalle 21.15 ...

