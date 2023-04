Ascolti TV | Martedì 4 Aprile 2023 La Coppa Italia domina con 6 | 6 mln 31% | calano Tataranni 15 9% e Dalla Strada al Palco 5 4% che viene battuto da Floris 5 5% Bene Le Iene 10 2% Uomini e Donne con la scelta al 29 1% 2 | 9 mln

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Imma2 Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma– Sostituto Procuratore ha appassionato 2.958.000 spettatori pari al 15.9%. Su Canale 5 l’incontro diJuventus-Inter ha raccolto davanti al video 6.618.000 spettatori pari al 31% di share (pre e post nel complesso: 5.019.000 – 23.6%; primo tempo: 6.936.000 – 31.2%, secondo tempo: 6.335.000 – 30.8%). Su Rai2 – dalle 21.53 alle 0.11 –alha interessato 914.000 spettatori pari al 5.4% di share (presentazione di 12 minuti: 724.000 – 3.3%). Su1 Leha intrattenuto 1.454.000 spettatori pari al 10.2% (presentazione dalle 21.15 ...

