Ascolti tv ieri: Canale 5 al 31% di sera, niente botto per scelta di Lavinia (Di mercoledì 5 aprile 2023) La prima serata di martedì 4 aprile 2023 ha servizio al pubblico anche una proposta sportiva. Il match per ha premiato il calcio nella consueta sfida agli Ascolti tv ieri. I telespettatori italiani si confermano di essere particolarmente interessati alle sfide della propria squadra del cuore. La semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Inter ha registrato 6.618.000 telespettatori pari al 31% di share rendendo, dunque, Canale 5 prima rete in assoluta. Mentre a Matera sono iniziate le riprese della terza stagione, Rai1 ha riproposto in replica Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. La popolare fiction con Vanessa Scalera ha tenuto incollati 2.958.000 spettatori, 15.9% di share. Di seguito tutti gli Ascolti tv di ieri della prima serata: Rai2 Dalla Strada al Palco ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) La primata di martedì 4 aprile 2023 ha servizio al pubblico anche una proposta sportiva. Il match per ha premiato il calcio nella consueta sfida aglitv. I telespettatori italiani si confermano di essere particolarmente interessati alle sfide della propria squadra del cuore. La semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Inter ha registrato 6.618.000 telespettatori pari al 31% di share rendendo, dunque,5 prima rete in assoluta. Mentre a Matera sono iniziate le riprese della terza stagione, Rai1 ha riproposto in replica Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. La popolare fiction con Vanessa Scalera ha tenuto incollati 2.958.000 spettatori, 15.9% di share. Di seguito tutti glitv didella primata: Rai2 Dalla Strada al Palco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv ieri lunedì 3 aprile 2023: Dati Auditel di share - WestSer : Bisogna ammettere che agli affezionati al #GrandeFratelloVip non manca la resistenza e il pelo sullo stomaco per av… - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 4 aprile Dati Auditel di share - fanbarbaradurso : RT @vipponiiiiiiii: Anche ieri ottimi ascolti per @carmelitadurso con partenza tardi, traino basso (15,2%) riesce comunque a salire oltre 1… - ajesusve : RT @MileyCyrusITA: “Angels Like You” di @MileyCyrus è nella daily chart globale di @Spotify con 1,162,717 ascolti ricevuti nella giornata d… -