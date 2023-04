Ascolti tv | i dati di martedì 4 aprile

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella serata di ieri bene Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Nella serata di ieri,2023, su Rai Uno la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha coinvolto 2.958.000 spettatori pari al 15.9%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Inter ha ottenuto 6.618.000 spettatori pari al 31% di share (pre e post nel complesso: 5.019.000 – 23.6%; primo tempo: 6.936.000 – 31.2%, secondo tempo: 6.335.000 – 30.8%). Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha coinvolto 914.000 spettatori pari al 5.4% di share (presentazione di 12 minuti: 724.000 – 3.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.454.000 spettatori pari al 10.2% (presentazione dalle 21.15 alle 21.40: 1.478.000 – 6.6%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 772.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione di 13 minuti: 1.077.000 – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - infoitcultura : Ascolti tv ieri lunedì 3 aprile 2023: Dati Auditel di share - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 4 aprile Dati Auditel di share - chico_marzoli : Vengo dalla Spagna e non so se vedo correttamente i dati (li trovo solo su wikipedia). Questa edizione del GFVIP è… - pacchitto : Ogni tanto una buona notizia... Canale 5: Grande Fratello Vip 7, la finale del reality show condotto da Alfonso Sig… -

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 4 aprile: domina Juventus - Inter. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Di seguito tutti irelativi al prime time di martedì 4 aprile 2023 : Rai Uno " Imma Tataranni ...tv martedì 4 aprile 2023: preserale e access prime time Boom di Striscia la Notizia grazie ...Ecco idell'access prime time del 4 aprile 2023: in 3 milioni su Rai 1 per festeggiare i 30 anni di Laura Pausini con il suo Laura ...

Ascolti tv, lunedì 3 aprile 2023: Resta con me (20.6%), Grande Fratello Vip 2022 (24%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 4 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv martedì 4 aprile 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida ...