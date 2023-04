ASCOLTI TV 4 APRILE 2023 | JUVE-INTER | IMMA TATARANNI | DALLA STRADA AL PALCO | LE IENE | MATANO VS D’URSO

(Di mercoledì 5 aprile 2023)TV 4· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Laura 30 – x + x– xPorta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x + xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscina la Notizina – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - tvblogit : Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: Juve-Inter, Imma Tataranni - Frances83659171 : RT @GuglielminaS: . È triste pensare che la natura parli, e il genere umano non la ascolti ./Victor Hugo . ??mia #mygarden #aprile .… - infoitcultura : Ascolti tv ieri lunedì 3 aprile 2023: Dati Auditel di share - GerberArancio : RT @GuglielminaS: . È triste pensare che la natura parli, e il genere umano non la ascolti ./Victor Hugo . ??mia #mygarden #aprile .… -

approfondimento I 19 concerti da non perdere ad2023 FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al terzo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA ...Terza stagione erecord per Ciao Maschio il programma condotto da Nunzia De Girolamo , volato al 16,9% di ... Quella in corso si concluderà con la puntata di sabato 15. A fare la ...Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché iocome i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio ...

Ascolti tv lunedì 3 aprile: chi ha vinto tra Resta Con Me e la finale del GF VIP Fanpage

Vediamo cosa ci riservano gli astri per questo mercoledì 5 aprile 2023. Ecco come andrà questa giornata ... montagne e paesaggi naturali. Ascoltate e accettate gli inviti degli amici per il weekend ...Un Altro Domani, anticipazioni 5 aprile della soap opera che racconta le vicende, ai nostri giorni in Spagna, di Julia, e nel passato di sua nonna Carmen in nuova Guinea. Gli episodi sono molto ...