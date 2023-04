ASCOLTI TV 4 APRILE 2023: JUVE-INTER (31%), IMMA TATARANNI (15,9%), DALLA STRADA AL PALCO (5,4%), LE IENE, MATANO VS D’URSO (Di mercoledì 5 aprile 2023) ASCOLTI TV 4 APRILE 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Laura 30 – x + 2928 13.30IMMA TATARANNI – 2958 15.90Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – 1160 24.10Mattino 5 News – 1023 22.30Mattino 5 News – 962 23.00Forum – 1545 22.00Tg5 – 3046 25.60Beautiful – 2692 21.70Terra Amara – 2700 23.10Uomini e Donne – 2941 29.10 + 2503 28.20Amici di Maria De Filippi – 2950 23.30Un Altro Domani – 1410 17.40Pres. Pomeriggio 5 – 1429 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 aprile 2023)TV 4· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Laura 30 – x + 2928 13.30– 2958 15.90Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – 1160 24.10Mattino 5 News – 1023 22.30Mattino 5 News – 962 23.00Forum – 1545 22.00Tg5 – 3046 25.60Beautiful – 2692 21.70Terra Amara – 2700 23.10Uomini e Donne – 2941 29.10 + 2503 28.20Amici di Maria De Filippi – 2950 23.30Un Altro Domani – 1410 17.40Pres. Pomeriggio 5 – 1429 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - fabiofabbretti : #Laura30 in access al posto di Soliti Ignoti si ferma a 2,9 milioni (13.3%). La serata sarebbe stata comunque strav… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 4 Aprile 2023. La Coppa Italia domina con 6,6 mln (31%), calano Tataranni (15.9%) e Dalla Stra… - fabiofabbretti : #JuveInter domina la serata con 6,6 milioni e il 31%, #ImmaTataranni2 in replica quasi a 3 mln (15.9%). In calo… - tvblogit : Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: Juve-Inter, Imma Tataranni -