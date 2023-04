AS Roma 1978-79 Retro Football 1978-79 Retro Football Unisex – Adulto – idea regalo as roma

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sei alla ricerca di unaas? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Questo capo si ispira alla maglia indossata dall’ASnella stagione-79. La produzione europea unita a un tessuto di alta qualità 50% cotone 50% poliestere assicura la creazione del miglior capo possibile. Come tocco finale, la maglietta viene fornita in un lussuoso pacchettofirmato AS. Fuori produzione ? : ? No Dimensioni del collo ? : ? ...