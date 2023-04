Arrestato Salvatore Di Lauro | la moglie da un anno in casa per paura

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa circa unpraticamente non usciva più diladiDi, il figlio 35enne del capoclan Paolo Didalla Squadra Mobile di Napoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Temeva per la sua incolumità e per quella dei suoi due figli piccoli. Quella che ha consentito di avviare le indagini della Polizia di Stato (coordinate dal sostituto procuratore delle ‘fasce deboli’ Maria Carolina De Pasquale e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) è stata la prima e unica denuncia di maltrattamenti. La donna, quasi coetanea del marito, abita a Secondigliano, e si è decisa a rendere note le vessazioni che subiva quando ha capito che la sua vita era in pericolo. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Tre giovani in sella ad uno scooter hanno tentato la fuga dai carabinieri nel quartiere Ponticelli a #Napoli. Il tr… - OSAROTHOMPRINCE : Arrestato Salvatore Di Lauro “Terremoto”: picchiava la moglie - gazzettanapoli : Salvatore Di Lauro, sesto figlio del noto capo clan Paolo Di Lauro, è statoarrestato dalla Polizia per maltrattamen… - salvatore_irato : RT @ANPIRomaPosti: Responsabile di una delle sette 'cellule' del #CLN altoatesino, #GirolamoMeneghini venne arrestato dalla #Gestapo alla v… - VesuvioLive : Arrestato Salvatore Di Lauro, sesto figlio del boss: è stato denunciato dalla moglie -

Non accettava la fine del matrimonio e si è presentato sotto casa della moglie armato di liquido incendiario. Torna in carcereDi Lauro, 35 anni, sesto figlio del superboss di Secondogliano, al 41bis da quasi 20 anni. Martedì 4 aprile la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ...Di Lauro è il sesto figlio del boss della camorra Paolo Di Lauro , ed è statocon l'accusa di aver maltrattato la moglie con 'aggressioni fisiche, vessazioni e minacce' anche in ...9.25 Violenze famiglia,figlio bossDi Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro detenuto al 41bis,è statoper maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto accertato dalla ...

Scampia, arrestato Salvatore Di Lauro, il figlio del boss di «Gomorra»: maltrattava la moglie Corriere

Napoli, 5 aprile 2023 - Salvatore Di Lauro, uno dei dieci figli del boss di camorra Paolo Di Lauro, conosciuto come Ciruzzo 'o Milionario, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni ...Salvatore Di Lauro, il sesto figlio del noto capoclan Paolo Di Lauro, è stato arrestato dalla Polizia di Napoli. L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate sulla moglie, delle ...