Arrestato in Scozia il marito dell' ex leader Nicola Sturgeon

(Di mercoledì 5 aprile 2023) E' statoPeter Murrell, ildi, da poco dimessasi da'indipendentista Snp e da 'first minister' di, nell'ambitoe indagini sulle finanze del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimenotizie : È stato arrestato Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, da poco dimessasi da leader dell'indipendentista Snp… - eziomauro : Il marito di Nicola Sturgeon, Peter Murrell, arrestato in Scozia - la Repubblica - ilpost : Il marito dell’ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulla gestio… - medicojunghiano : Visto su @euronewsit : Arrestato il marito dell'ex 'first minister' di Scozia, Nicola Sturgeon - Bianca34874951 : RT @repubblica: Regno Unito, Scozia: arrestato il marito dell'ex premier Sturgeon [dal nostro corrispondente Antonello Guerrera] https://t.… -

Peter Murrell, il marito dell'ex premier scozzese Nicola Sturgeon, è statoquesta mattina dalla polizia di Edimburgo. Lo scorso febbraio, Sturgeon aveva annunciato ...della. Secondo gli ...E' statoPeter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, da poco dimessasi da leader dell'indipendentista Snp e da 'first minister' di, nell'ambito delle indagini sulle finanze del partito. ......leader indipendentista Alex Salmond dopo la sconfitta nel referendum sulla secessione della... sarà il nuovo primo ministro - E' statoPeter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, ex ...

Regno Unito, Scozia: arrestato il marito dell'ex premier Sturgeon la Repubblica

Murrell ha di recente lasciato il ruolo di amministratore delegato dell'Snp. Il 58enne è stato al vertice amministrativo del partito per quasi 25 anni ed era stato molto criticato per la gestione ...(ANSA) - LONDRA, 05 APR - E' stato arrestato Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, da poco dimessasi da leader dell'indipendentista Snp e da 'first minister' di Scozia, nell'ambito delle ...