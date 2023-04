Arrestato Donald Trump per il caso Stormy Daniels: sono 34 i capi d’accusa per l’ex Presidente (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un arresto da molti atteso, ma che ha comunque sconvolto un intero Paese. Nella giornata di ieri l’ex Presidente americano Donald Trump è stato dichiarato in arresto dopo l’incriminazione per il caso Stormy Daniels. Dopo l’arrivo in Tribunale e la sua dichiarazione da “non colpevole”, l’ex capo di Stato finirà dietro le sbarre. Il tycoon è però accusato, tra le altre cose, anche di aver pagato un’altra donna e di cospirazione per minare integrità del voto del 2016. Un evento senza precedenti per l’America: è infatti la prima volta che un ex Presidente finisce sotto inchiesta penale. Si contano in totale 34 capi d’accusa, tra i quali vi sarebbe anche quello di cospirazione. Secondo il procuratore ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un arresto da molti atteso, ma che ha comunque sconvolto un intero Paese. Nella giornata di ieriamericanoè stato dichiarato in arresto dopo l’incriminazione per il. Dopo l’arrivo in Tribunale e la sua dichiarazione da “non colpevole”,capo di Stato finirà dietro le sbarre. Il tycoon è però accusato, tra le altre cose, anche di aver pagato un’altra donna e di cospirazione per minare integrità del voto del 2016. Un evento senza precedenti per l’America: è infatti la prima volta che un exfinisce sotto inchiesta penale. Si contano in totale 34, tra i quali vi sarebbe anche quello di cospirazione. Secondo il procuratore ...

