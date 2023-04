Arrestato Daniele Confessore: il 33enne si nascondeva a Cava de’ Tirreni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, nel pomeriggio di oggi, hanno tratto in arresto a Cava de’ Tirreni, Daniele Confessore, 33 anni, resosi latitante in occasione dell’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere eseguito lo scorso mese di dicembre a carico dei membri dei clan FEZZA – DE VIVO di Pagani. L’odierno Arrestato è indagato a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e all’estorsione; tutte fattispecie aggravate dal metodo e/o dalle finalità mafiose. In particolare, Confessore si era rifugiato in un appartamento posto all’interno di un più ampio complesso immobiliare sito nella periferia della cittadina metelliana, nella frazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, nel pomeriggio di oggi, hanno tratto in arresto ade’, 33 anni, resosi latitante in occasione dell’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere eseguito lo scorso mese di dicembre a carico dei membri dei clan FEZZA – DE VIVO di Pagani. L’odiernoè indagato a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e all’estorsione; tutte fattispecie aggravate dal metodo e/o dalle finalità mafiose. In particolare,si era rifugiato in un appartamento posto all’interno di un più ampio complesso immobiliare sito nella periferia della cittadina metelliana, nella frazione ...

