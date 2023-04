Arrestato con 34 chilogrammi di eroina e cocaina al Frejus (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nascondeva 34 chilogrammi di droga, tra eroina e cocaina, nel bagagliaio dell'auto. Si tratta di un uomo di 50 anni, italiano, bloccato dalla polizia di frontiera di Bardonecchia (Torino), che stava ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nascondeva 34di droga, tra, nel bagagliaio dell'auto. Si tratta di un uomo di 50 anni, italiano, bloccato dalla polizia di frontiera di Bardonecchia (Torino), che stava ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Invitiamo le testate italiane a firmare con noi una lettera indirizzata al nuovo ambasciatore russo a Roma, Aleksei… - _Nico_Piro_ : È cominciato tutto con il grido di battaglia della campagna elettorale del 2016 “Lock her up” “Arrestatela” rivolto… - paolomossetti : Hanno appena arrestato Donald Trump a New York (sarebbe il primo presidente a farsi rieleggere con questo precedent… - MaxJWWallace : RT @OrtigiaP: Arrestato #Trump.. Popolarità alle stelle.. Gli Americani sanno che è arresto politico #MAGA2024 come mai nessuno incrimin… - murphi57 : RT @OrtigiaP: Arrestato #Trump.. Popolarità alle stelle.. Gli Americani sanno che è arresto politico #MAGA2024 come mai nessuno incrimin… -