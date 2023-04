Armando Palmeri | l’autopsia | “L’ex pentito è morto per un infarto” Perquisite le abitazioni dei figli e della compagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) È deceduto per morte naturale, probabilmente un, trovato senza vita nella sua villetta di Partinico, nel Palermitano, lo scorso 17 marzo. Sono queste le prime conclusioni delancora non depositata.avrebbe dovuto prendere parte a un confronto davanti all’autorità giudiziaria di Caltanissetta con Baldassare Lauria, primario in pensione del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Alcamo, accusato dal collaboratore di giustizia (e in seguito uscito dal programma di protezione) di aver organizzato, nella primavera del 1992, pochi mesi prima delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, tre incontri tra uomini dei servizi deviati e il capomafia di Alcamo Vincenzo Milazzo. Intanto i carabinieri del Ros e agenti ...