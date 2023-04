Ardesio | nelle case del disastro | “Letto sbalzato in giardino È stato peggio della tempesta Vaia”

(Di mercoledì 5 aprile 2023). “Abbiamo sentito un rumore fortissimo: come quello, con la differenza che la casa tremava. Lo stesso rumore di forte vento e spostamento d’aria. Quando mi sono affacciata al balcone ho visto abbattersi gli alberi, i massi che rotolavano a valle e un fiume di fango”. Marina Lazzarini, 56 anni, abita con il marito e due figli in una delle abitazioni che i vigili del fuoco hanno ritenuto di evacuare dopo ildi mercoledì mattina (5 aprile) quando la rottura di un canale di adduzione alla centrale idroelettrica di Ludrigno ha causato un’ingente fuoriuscita d’acqua che si è abbattuta, mista a fango e detriti, sull’abitato. Marina e la sua famiglia, intorno alle 11, erano ancora nel cortileloro abitazione, a spalare il fango che ha completamente ...

... al 3° posto lo Sc Alta Valtellina con 3001 punti, al 4° postocon 1682 punti, al 5° Sc ...U10 femminile con 13strong> Sara Gianola 7'20"4 (Sc Primaluna), 20strong> Elisa Rusconi 8'56"1 (...... "Negli ultimi anni, Covid permettendo, questo evento ha richiamatocittà scelte un numero ... Sensazioni positive anche per Romina Fornoni , titolare dell'Hotel Da Giorgio di, in Val ...... il Milleluci ade il Poppy Club a Casnigo. Era cameraman diplomato e aveva più volte collaborato con fotografi e agenzie. La salma di Roberto Rodigari è composta a Valbondione,...

Ardesio, valanga d'acqua sulle case: frazioni isolate e famiglie ... IL GIORNO

Tutto il traffico per la Val Seriana è stato deviato verso il centro di Ardesio: qui sul posto ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. Nelle prossime ore si procederà a ...Ardesio (Bergamo), 5 aprile 2023 - Prima un forte boato poi ... Per il momento risultano 7 famiglie costrette a lasciare le loro case e ospitate nell’oratorio del paese. È stata chiusa per sicurezza ...