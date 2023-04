(Di mercoledì 5 aprile 2023). “Lo smottamento è durato due ore, parliamo di un canale che prende acqua dal Fiume Serio a Gromo e trasporta circa 54mila metri cubi. Enel ci ha fatto sapere che quando viene svuotato impiega dalle tre alle quattro ore, questa mattina invece ce ne ha messe un paio”. Giordano Baccanelli, capo reparto deidelintervenuto nella mattina di mercoledì (5 aprile) ad, spiega il disastro ambientale che ha colpito il paese della Val Seriana. “La falla è larga due metri e alta sessanta centimetri, non sappiamo dire tecnicamente quali siano i motivi che hanno causato la rottura”, aggiunge. La situazione è stata stabilizzata, ma resta ancora qualche perdita: “Lungo i 4,5 chilometri di lunghezza il canale, che ora è stato chiuso a monte, incontra dei ruscelli e per questo c’è ancora qualche piccola ...

Ardesio, i vigili del fuoco: “50 persone isolate, statale riaprirà entro sera ma due mesi per messa in sicurezza” BergamoNews.it

