Ardesio | acqua e detriti invadono il paese | la giornata più lunga

(Di mercoledì 5 aprile 2023). Circa quindicimila metri cubi d’e fango si sono abbattuti mercoledì mattina, 5 aprile, sulle strade di del comune di. L’allarme è stato lanciato intorno alle 7, quando i residenti hanno avvertito un forte boato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.it (@bergamonews) All’origine del disastro ci sarebbe l’improvvisa rottura di un canale di adduzione alla centrale idroelettrica dell’Enel di Ludrigno che scorre lungo il versante che sovrasta il borgo Cacciamali. La cascata d’ha iniziato a riversarsi sul, in particolare in località Carpignolo e nelle contrade di Staletti, Pizzoli e Cerete. Il canale è stato chiuso, ma per le strade sono rimasti fango e. Una cinquantina di ...

Sono in tutto dieci le famiglie sfollate e 40 quelle isolate per la frana di acqua e fango che questa mattina ha interessato il paese di Ardesio, in alta Valle Seriana. Tra le famiglie sfollate anche quella del sindaco Yvan Caccia. In tutto si sarebbero riversati 15mila metri cubi.

Attualmente ci sono 20 volontari di Protezione civile della Croce Blu di Gromo impegnati con 6 mezzi per rendere nuovamente agibili le abitazioni, travolte dall'acqua e dal fango, delle 6 persone sfollate a valle del canale.