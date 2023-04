Ardea, spaccia droga mentre è ai domiciliari: 27enne arrestato (di nuovo) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ardea – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un giovane di 27 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati rientranti in questa materia. A seguito della perquisizione domiciliare, lo stesso veniva trovato in possesso di: • diversi involucri di hashish per un totale di 20 gr.; • un involucro di marijuana per un peso di 2 gr.; • numerosi involucri di plastica per il confezionamento dello stupefacente; • la somma di 3.200 euro in contanti (suddivise in banconote di vario taglio). Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato quanto sopra elencato e proceduto con la denuncia in ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)– I Carabinieri della Tenenza dihannoun giovane di 27 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arrestiper reati rientranti in questa materia. A seguito della perquisizione domiciliare, lo stesso veniva trovato in possesso di: • diversi involucri di hashish per un totale di 20 gr.; • un involucro di marijuana per un peso di 2 gr.; • numerosi involucri di plastica per il confezionamento dello stupefacente; • la somma di 3.200 euro in contanti (suddivise in banconote di vario taglio). Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato quanto sopra elencato e proceduto con la denuncia in ...

