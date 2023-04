Ardea, spaccia da casa mentre ai domiciliari: arrestato 27enne (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non si è fatto scoraggiare dagli arresti domiciliari e ha continuato i suoi “affari” da casa. Ma il “commercio” del giovane, un uomo di 27 anni di Ardea, è stato interrotto dall’intervento dei Carabinieri della locale Tenenza, che lo hanno anche arrestato in quanto indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Evade dai domiciliari ad Ardea per una ‘notte focosa’: arrestato a Ostia Il controllo nell’appartamento I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati rientranti in questa materia. A seguito della perquisizione domiciliare, il 27enne è stato trovato in possesso di diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non si è fatto scoraggiare dagli arrestie ha continuato i suoi “affari” da. Ma il “commercio” del giovane, un uomo di 27 anni di, è stato interrotto dall’intervento dei Carabinieri della locale Tenenza, che lo hanno anchein quanto indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Evade daiadper una ‘notte focosa’:a Ostia Il controllo nell’appartamento I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arrestiper reati rientranti in questa materia. A seguito della perquisizione domiciliare, ilè stato trovato in possesso di diversi ...

