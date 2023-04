Archiviato il procedimento a carico di un 42enne sannita per presunti maltrattamenti familiari (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArchiviazione definitiva per Michele Rosella in relazione al procedimento per cui era accusato di maltrattamenti alla moglie ed ai figli. La Dott.ssa Maria Di Carlo in funzione di Giudice per le indagini preliminari, ha decretato l’archiviazione definitiva per il procedimento a carico di Michele Rosella di anni 42, ponendo la parola fine ad una triste vicenda originata dalla denuncia sporta dalla ex moglie dell’uomo originario di Pago Veiano, difeso dall’avvocato Marco Cattaneo, indagato per presunti episodi di maltrattamenti nei confronti della ex-coniuge e dei loro figli. Le indagini, unitamente alle investigazioni difensive dell’avvocato Marco Cattaneo, hanno chiarito l’assoluta estraneità ai fatti addotti al Rosella Michele. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArchiviazione definitiva per Michele Rosella in relazione alper cui era accusato dialla moglie ed ai figli. La Dott.ssa Maria Di Carlo in funzione di Giudice per le indagini preliminari, ha decretato l’archiviazione definitiva per ildi Michele Rosella di anni 42, ponendo la parola fine ad una triste vicenda originata dalla denuncia sporta dalla ex moglie dell’uomo originario di Pago Veiano, difeso dall’avvocato Marco Cattaneo, indagato perepisodi dinei confronti della ex-coniuge e dei loro figli. Le indagini, unitamente alle investigazioni difensive dell’avvocato Marco Cattaneo, hanno chiarito l’assoluta estraneità ai fatti addotti al Rosella Michele. L'articolo proviene da ...

