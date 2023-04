Arbitri Serie B | le designazioni ufficiali per la 32esima giornata

(Di mercoledì 5 aprile 2023)B, leper la prossimadel campionato cadetto, la trentaduesima Diramate learbitrali per ladel campionato diB. Benevento – SPALFabio Maresca di NapoliDel Giovane – MassaraIV Ufficiale: PanettellaVar: Nasca (on-site stadio “Ciro Vigorito”)Avar: Muto (on-site stadio “Ciro Vigorito”) Brescia – TernanaManuel Volpi di ArezzoRaspollini – SaccentiIV Ufficiale: CalderaVar: GhersiniAvar: Rossi C. Cittadella – ParmaNiccolò Baroni di FirenzeAlassio – Di GioiaIV Ufficiale: IannelloVar: MaggioniAvar: Marchi Como – GenoaLuca Pairetto di NichelinoBerti – D’AscanioIV Ufficiale: CalzavaraVar: Mazzoleni (on-site stadio “Giuseppe Sinigaglia”)Avar: Miele G. ...

SERIE A TIM - Designazioni 29ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

La gara Benevento-Spal valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma lunedì 10 aprile alle ore 12:30 presso lo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, sarà diretta da ...Niccolò Baroni dirigerà il match tra Cittadella e Parme in programma alle 15:00 lunedì 10 aprile e valido per la 32esima giornata del campionato di Serie B. L'arbitro della sezione di Firenze sarà ...